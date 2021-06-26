إطلاق النار على مروحية رئيس كولومبيا

تعرضت مروحية تقل رئيس كولومبيا إيفان دوكي لإطلاق نار، وقال دوكي عقب هبوط الطائرة في مدينة كوكوتا، بشمال شرقي البلاد، إن «المروحية التي كنا نستقلها كانت هدفا لهجوم». ووفقا لدوكي، كانت هناك ثقوب جراء طلقات الرصاص على جسم المروحية. وتابع «الحكومة لن تضيع دقيقة في القتال ضد تجارة المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة».

وكان دوكي برفقة وزير الدفاع دييجو مولانو ووزير الداخلية دانيل بالاسيوس في الرحلة من سارديناتا في إقليم نورتي دي سانتاندير إلى كوكوتا، على الحدود مع فنزويلا، عندما أصيبت المروحية بعيار ناري.

ولم يصب أي من ركاب المروحية بأذى، وفقا لتقارير أولية. وبثت شبكة «آر سي إن» مقطع فيديو يظهر ستة ثقوب لرصاصات في جسم المروحية. وأوضح الفيديو أن المروحية من طراز بلاك هوك أصيبت في الهيكل والمروحية والذيل. وكتب مولانو على موقع تويتر «يجب أن يخاف الجبناء الذي هاجموا الرئيس والفريق الحكومي». وتابع «سنتعقب بتصميم من يحاولون زعزعة استقرار البلاد. مؤسساتنا أكبر من أي تهديد». ولم يتضح على الفور من هو المسؤول عن الهجوم.