طائرة ألمانية تنطلق لإجلاء جنود من مالي

وكان قد تم استخدام هذا النوع من الطائرات كوحدة رعاية مركزة متحركة، وتم استخدامها لنقل مرضى فيروس كورونا إلى ألمانيا من إيطاليا وفرنسا.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أنه سيتم نقل الجنود المصابين من مالي إلى كولونيا، وربما أيضا إلى شتوتجارت، وكان انتحاري قد فجر سيارته المفخخة صباح الجمعة في دورية تابعة للأمم المتحدة، تقودها قوات ألمانية شمال مدينة جاو في مالي، مما أسفر عن إصابة 13 جنديا، وفقا لمصادر وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت مصادر رسمية إن 12 جنديا ألمانيا أصيبوا بالإضافة إلى جندي بلجيكي، وهذا أسوأ هجوم تتعرض له القوات الألمانية في دولة مالي الواقعة في غرب إفريقيا.
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