هجوم مسيرة على القنصلية الأمريكية

استنكرت الولايات المتحدة الهجوم بطائرات مسيرة، الذي وقع الليلة الماضية، بالقرب من مقر قنصليتها العامة الجديد في عاصمة إقليم كردستان العراق، مدينة أربيل.

وعبرت القنصلية الأمريكية في «أربيل»، في تعليق مقتضب نشرته السبت على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن إدانة الولايات المتحدة الهجوم الجديد على إقليم كردستان، مشددة على أنه يمثل «خرقا واضحا لسيادة العراق».

قد أكدت قناة «رووداو» الكردية، في وقت سابق، أن 3 طائرات مسيرة استهدفت، الليلة الماضية، قرية «براغ» التي تبعد 3 كيلو مترات فقط عن مقر القنصلية الأمريكية الجديد، بالإضافة إلى وقوع هجومين مشابهين قرب منطقة «كومسبان»، التابعة لمحافظة أربيل.