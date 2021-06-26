لبنان ينفي وصول شحنات نفط إيرانية إلى موانئه

وكانت شيا قالت في مقابلة تلفزيونية أمس عند سؤالها عن رد فعل الولايات المتحدة في حالة وصول شحنات إيرانية إلى موانئ بيروت، إن هذا المقترح غير قابل للتطبيق.
كما رأت أن «ما تبحث عنه إيران هو نوع من الدولة التابعة التي يمكنها استغلالها لمتابعة أجندتها» على الرغم من تأكيد وزير الطاقة قبل أسبوعين أن لبنان لا يعتزم التفاوض مع إيران لاستيراد الوقود، وسط مخاوف من العقوبات الأميركية على النفط الإيراني، وما قد يستتبعه الأمر من مشاكل إضافية على البلد الغارق أصلا بأزمة اقتصادية وسياسية خانقة.
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