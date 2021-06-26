أكثر من 100 قتيل في صفوف الحوثيين بمأرب

4آلاف لغم منزوعة بالحديدة كشف مصدر عسكري في محافظة الحديدة، عن نزع كميات كبيرة من الألغام ومخلفات الحرب، خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي تعمد... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 16 ذو القعدة 1442 هـ 16 ذو القعدة 1442 هـ

الفلبين تكرم تراث رئيسها الأسبق جرت مراسم دفن رئيس الفلبين الأسبق بنينو أكينو، وسط دعوات لمواطني الفلبين بتكريم تراثه من خلال تذكر اختيار قادة يتسمون بالذكاء وعدم... مانيلا: الوكالات مانيلا: الوكالات 16 ذو القعدة 1442 هـ 16 ذو القعدة 1442 هـ

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