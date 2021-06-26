الكاظمي: بوادر إيجابية لتخفيف أزمات المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (الاتحاد)

تبدأ في بغداد، اليوم، أعمال القمة الثلاثية التي تجمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لمناقشة ملفات اقتصادية وسياسية.

ومن المقرر أن تناقش القمة الثلاثية تفعيل جميع الاتفاقيات، التي وقعت عليها الدول الثلاث خلال الفترات الماضية في مصر والأردن، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنفط والكهرباء.

واتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية في الطرق المحيطة بحركة مواكب القادة عبر طريق مطار بغداد الدولي أو في الأماكن التي ستشهد عقد الاجتماعات.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس، على أن «الاستقرار والسلم والتعاون والنمو والأمن المشترك في منطقتنا هي أهداف استراتيجية ستؤطر المرحلة المقبلة، ليس بوصفها تصورات وقراءات معزولة، بل لكونها تعبيراً على ضرورة مصيرية».

وأضاف في مقال نشرته الصحافة العراقية: إن هناك بوادر إيجابية تلوح في منطقتنا، وتحرك إرادات قياداتها السياسية نحو الشروع في التخفيف من الأزمات التي عصفت بها، وبذل كل ما يتطلب لتغليب المشتركات وتصفير الأزمات، واستعادة العمق التاريخي.