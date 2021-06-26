بايدن يعِد بتقديم دعم أميركي لأفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

وعد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، نظيره الأفغاني أشرف غني بتقديم «دعم» لبلاده، في وقتٍ فتح إنهاء الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان مرحلة من عدم اليقين.

واجتمع بايدن مع غني ومنافسه السياسي السابق عبدالله عبدالله في البيت الأبيض، حيث دعا الأفغان إلى تقرير مستقبل بلدهم، مع انسحاب آخر جندي أميركي، بعد حرب استمرت 20 عاماً، ومواجهة القوات الحكومية صعوبات في وقف انتصارات «طالبان».

وقال الرئيس الديموقراطي: «قوّاتنا تُغادر، لكن هذه ليست نهاية دعمنا لأفغانستان»، وكان بايدن أعلن في أبريل سحب 2500 جندي أميركي ما يزالون موجودين في هذا البلد.

وأضاف الرئيس الأميركي في المكتب البيضاوي «سيتعيّن على الأفغان تقرير مستقبلهم وماذا يريدون»، مشدّداً على أن مهمّة «صعبة للغاية» تنتظر القادة الأفغان تتمثل في وضع حدّ للعنف.

والهدف المعلن للبيت الأبيض هو العمل عن كثب مع الحكومة في كابول، لضمان أنّ أفغانستان «لن تصبح مرّة أخرى ملاذاً لجماعات إرهابية تشكّل تهديداً للأراضي الأميركية».

من جانبه، قال غني: إن قوات الأمن الأفغانية استعادت ست مقاطعات، أمس الأول، بعد أن سيطرت عليها «طالبان»، مضيفاً: إنه يحترم قرار بايدن، وإن الشراكة بين الولايات المتحدة وأفغانستان تدخل مرحلة جديدة. وتابع: «نحن مصممون على الوحدة والتماسك».

وقال غني للصحفيين، بعد الاجتماع: إن قرار الولايات المتحدة سحب القوات قرار سيادي، وإن مهمة كابول هي «إدارة العواقب».

ولفت إلى أن بايدن أوضح بشكل جلي أن السفارة الأميركية ستستمر في العمل، وأن المساعدات الأمنية ستستمر، وستتم في بعض الحالات بناء على جدول زمني سريع.

وقال عبدالله، بعد اجتماع بايدن: إنه لا ينبغي التخلي عن المحادثات المتوقفة بين الأطراف الأفغانية بشأن التوصل لتسوية سياسية للصراع، ما لم ينسحب المتمردون أنفسهم من هذه المحادثات.

وطلب بايدن من الكونجرس إقرار تخصيص 3.3 مليار دولار من المساعدة الأمنية لأفغانستان، العام المقبل، وسيرسل ثلاثة ملايين جرعة لقاح للوقاية من «كوفيد- 19» للمساعدة في مكافحة الجائحة.

لكنّ عدداً من النواب والخبراء يخشون من أن تستعيد «طالبان» السيطرة على البلاد، وأن يفرضوا نظاماً متشدداً مشابهاً للنظام الذي أقاموه بين عامي 1996 و2001.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، أمس: «إنّ هذه الزيارة تتعلّق أوّلاً بالتزامنا المستمرّ ودعمنا للشعب الأفغاني، ولقوّات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية».