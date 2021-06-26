واشنطن تسعى لدعم الجيش اللبناني بوسائل «غير تقليدية»

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا محمود (لندن)

تتفق القوى الإقليمية والدولية المعنية بمستقبل لبنان، على أن الحيلولة دون انهيار المؤسسة العسكرية هناك، يُشكل الأمل الوحيد لحماية هذا البلد من التشظي، والانزلاق إلى أتون حرب أهلية ستكون الثانية من نوعها في أراضيه خلال أقل من نصف قرن، في ظل تفاقم الأزمة السياسية والمالية، التي تجتاحه حالياً.

والأزمة المستمرة طوال العامين الماضييْن، والتي اشتدت منذ انفجار مرفأ بيروت مطلع أغسطس الماضي، أثارت مخاوف من إمكانية امتداد حالة الانقسام السياسي في البلاد إلى صفوف الجيش، وهو ما يدفع دولاً غربية كبرى، إلى السعي لاستكشاف السبل الكفيلة، للحفاظ على هذه المؤسسة.

وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة، التي كشف مسؤولون فيها النقاب عن أن وزارتيْ الدفاع «البنتاجون» والخارجية فيها «تبحثان الآن عن طرق مبتكرة» لمساعدة الجيش اللبناني، الذي تراه واشنطن، كما غيرها من عواصم صنع القرار في العالم، «المؤسسة الوحيدة التي تتمتع بشرعية شعبية تكفي لمنع انهيار الدولة اللبنانية»، وهو ما يجعلها بمثابة «الضامن الأخير» لوحدة لبنان.

وفي تصريحات نشرها موقع «أل مونيتور» الأميركي الإخباري، قالت المتحدثة باسم «البنتاجون» جيسيكا ماكنولتي: إن مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن يبحثون عن «وسائل غير تقليدية، يمكن من خلالها تمكين الجيش اللبناني، من تعويض التكاليف التي يتكبدها»، في ظل استمرار الضائقة الاقتصادية الراهنة.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني وجهتها للموقع، أكدت ماكنولتي أن «البنتاجون» يعمل «بشكل وثيق مع شركائه على مستوى العالم، والوكالات التابعة للحكومة الأميركية، للتعرف على سبل تقديم دعم طارئ إضافي» للمؤسسة العسكرية في لبنان، مشيرة إلى أن من بين «الطرق المحتملة التكفل بدعم بعض التكاليف العملياتية للجيش اللبناني» دون إضافة مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وبالتزامن مع ذلك، أبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونجرس، باعتزامها منح الجيش اللبناني 15 مليون دولار إضافية من ميزانية العام المالي الحالي، ليبلغ إجمالي الدعم المُقدم من واشنطن للمؤسسة العسكرية في بيروت منذ مطلع 2021، قرابة 120 مليوناً.

ومن المقرر أن تغطي هذه الأموال، وفقاً لـ«أل مونيتور»، تكاليف الدعم طويل الأمد الذي تقدمه الولايات المتحدة، لعمليات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، التي يضطلع بها الجيش اللبناني.

لكن محللين غربيين حذروا من أن رغبة واشنطن في تقديم الدعم للجيش اللبناني، وموافقة الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على هذا الأمر، لا تعنيان تذليل العقبات الأخرى، التي تعترض طريق إبداء هذه المساندة، في ضوء القوانين السارية في الولايات المتحدة، والتي تحول دون التمويل المباشر للمؤسسة العسكرية في لبنان، مثل قانون مراقبة تصدير الأسلحة، الذي صدر عام 1976.

وفي محاولة لدعم الجهود الأميركية، عقدت وزارة الدفاع الفرنسية، الشهر الجاري، مؤتمراً لبحث تأمين مساعدات عاجلة للجيش اللبناني، بحضور نحو 20 دولة، من بينها الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة وعدة بُلدان أوروبية.

وفي الوقت الذي لم تتضح فيه بشكل كامل نتائج هذا المؤتمر، الذي عُقِدَ عن بعد، أرسلت دول عربية وغربية، مثل فرنسا ومصر والمغرب، أطناناً من المواد الغذائية لدعم الجيش اللبناني.