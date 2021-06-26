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الصور الأولى لاغتيال رجل “حزب الله” الأبرز في درعا “عارف الجهماني”

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كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 10:46 مساءً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 26 - يونيو - 2021 11:42 مساءً

عارف الجهماني

عارف الجهماني

اغتال مسلحون مجهولون ليل اليوم السبت “عارف الجهماني” والذي يعد أبرز عملاء حزب الله اللبناني في ريف درعا الشرقي جنوبي سوريا.

وبحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن القتيل استهدف بالرصاص بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين في بلدة صيدا شرقي درعا، ما أدى لمقتله على الفور، وكان مسلحون حاولوا اغتياله عدة مرات سابقة.

وذكرت شبكات إعلامية للمعارضة السورية أن القتيل يدعى عارف الجهماني وأنه رجل حزب الله الأول في مدينة درعا السورية.

وقالت شبكة “بلدي” إن “الجهماني” كان القائد العسكري في فصيل “جيش اليرموك” قبل أن ينضم لصفوف ميليشيات “حزب الله” بعد تسوية وضعه الأمني عقب سيطرة قوات النظام على درعا.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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