انت الان تتابع خبر برعاية حكومية.. اتحاد الجودو يعقد مؤتمراً استثنائياً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-26 | 21:07
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بحضور 38 نادياً من اصل 45، وبرعاية رسمية حكومية وحضور اولمبي عقد اتحاد الجودو العراقي السبت اجتماعاً استثنائياً لهيئته العامة لمناقشة النظام الداخلي للاتحاد وفق قانون رقم (24) لسنة 2021 للاتحادات الرياضية.
وافتتح رئيس الاتحاد عدي الربيعي الجلسة التي حضرها ممثل وزارة الشباب، بالاضافة الى اياد نجف النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية وابراهيم البهادلي عضو المكتب التنفيذي.
وافتتحت بقراءة سورة الفاتحة ترحماً على ارواح شهداء العراق والرياضة العراقية وخصوصاً من اهل الجودو، بعدها تم المناداة باسماء الاندية وممثليهم، وبعد التأكد من حصول النصاب الرسمي للاجتماع بدأت عملية قراءة النظام الداخلي للاتحاد الذي جاء متوافقاً مع قانون الاتحادات الرياضية.
الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة قدموا مقترحات وملاحظات عدة ساهمت بشكل مثمر في تعديل بعض فقرات النظام الداخلي الذي تم التصويت على جميع مواده في نهاية الاجتماع ليدخل حيز التنفيذ رسمياً على ان يتم رفعه بشكل فوري الى الجهات ذات العلاقة.
وافتتحت بقراءة سورة الفاتحة ترحماً على ارواح شهداء العراق والرياضة العراقية وخصوصاً من اهل الجودو، بعدها تم المناداة باسماء الاندية وممثليهم، وبعد التأكد من حصول النصاب الرسمي للاجتماع بدأت عملية قراءة النظام الداخلي للاتحاد الذي جاء متوافقاً مع قانون الاتحادات الرياضية.
الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة قدموا مقترحات وملاحظات عدة ساهمت بشكل مثمر في تعديل بعض فقرات النظام الداخلي الذي تم التصويت على جميع مواده في نهاية الاجتماع ليدخل حيز التنفيذ رسمياً على ان يتم رفعه بشكل فوري الى الجهات ذات العلاقة.
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