إيران.. اجتماع برلماني حكومي أمني لبحث تزايد الاحتجاجات العمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، اليوم السبت، أنها ستعقد، يوم الأحد، جلسة بمشاركة وزير النفط بيجن نامدار زنغنه، وممثلين عن جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري ووزارة المخابرات وعدة هيئات حكومية؛ لدراسة أسباب تصاعد الاحتجاجات العمالية في البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة الألمانية الناطقة باللغة الفارسية أن الاجتماع جاء بسبب قلق السلطات المسؤولة من الموجة الجديدة من الإضرابات، والانتشار السريع للاحتجاجات النقابية.

وأضافت في تقرير أنه ”تم دعم إضراب عمال النفط الإيرانيين في 7 مقاطعات و40 شركة من قبل المعلمين والمتقاعدين والطلاب والنقابات“، مشيرة إلى أنه ”في العقود الأربعة الماضية لم يكن هناك إضراب بهذا الحجم بين عمال النفط والغاز“.