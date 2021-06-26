السجن 22 عاما لقاتل جورج فلويد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حكم على ضابط الشرطة الأمريكي السابق ديريك شوفين بالسجن لمدة 22.5 عاما، لمقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في مدينة مينيابولس الأمريكية.

وقال القاضي بيتر كاهيل قبل النطق بحكمه «إنه يتعين علينا أن نعترف بالألم الذي يعتصر أسرة فلويد». وقال «لم أستند في حكمي على الرأي العام».

وتسبب مقتل فلويد العنيف في 25 مايو 2020، خلال عملية للشرطة في مينيابولس في اندلاع احتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة.

وكان شوفين أدين بجريمة القتل من الدرجة الثانية من قبل هيئة محلفين بنهاية أبريل الماضي، وطالب الدفاع بإصدار حكم مع وقف التنفيذ بحق الشرطي السابق، فيما طالب الادعاء، بسجنه ثلاثين عاما.

واستمعت المحكمة إلى تصريحات عائلة فلويد وشوفين.