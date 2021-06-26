شكرا لقرائتكم خبر إطلاق النار على رئيس كولومبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقا لدوكي، «كانت هناك ثقوب جراء طلقات الرصاص على جسم المروحية»، وتابع «الحكومة لن تضيع دقيقة في القتال ضد تجارة المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة».
وكان دوكي برفقة وزير الدفاع دييجو مولانو ووزير الداخلية دانيل بالاسيوس في الرحلة من سارديناتا في إقليم نورتي دي سانتاندير إلى كوكوتا، على الحدود مع فنزويلا، عندما أصيبت المروحية بعيار ناري، ولم يصب أي من ركاب المروحية بأذى، وفقا لتقارير أولية.
وبثت شبكة (آر سي إن) مقطع فيديو يظهر ستة ثقوف لرصاصات في جسم المروحية، وأوضح الفيديو أن المروحية من طراز بلاك هوك أصيبت في الهيكل والمروحية والذيل.
وكتب مولانو على موقع تويتر «يجب أن يخاف الجبناء الذين هاجموا الرئيس والفريق الحكومي»، وتابع «سنتعقب بتصميم من يحاولون زعزعة استقرار البلاد. مؤسساتنا أكبر من أي تهديد».
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق النار على رئيس كولومبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.