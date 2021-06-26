شكرا لقرائتكم خبر الكاظمي: بوادر لتخفيف الأزمات في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي دول المنطقة إلى التكاتف جميعا لحفظ كرامة شعوبها وحق الأجيال القادمة بالحياة الكريمة.

وشدد الكاظمي، في مقال بصحيفة (الصباح) الحكومية الصادرة أمس، على أن الاستقرار والسلم والتعاون والنمو والأمن المشترك في منطقتنا هي أهداف استراتيجية ستؤطر المرحلة المقبلة، ليس بوصفها تصورات وقراءات معزولة، بل لكونها تعبيرا على ضرورة مصيرية كلمة السر فيها استعادة الثقة واستعادة توازنات المنطقة التي يشكل العراق ركنا أساسيا فيها، كما تشكل الدول الشقيقة والصديقة أركانا أساسية يتألف بها مجتمعة بيتنا المشترك.

وأضاف «إن هناك بوادر إيجابية تلوح في منطقتنا، وتحرك إرادات قياداتها السياسية نحو الشروع في التخفيف من الأزمات التي عصفت بها، وبذل كل ما يتطلب لتغليب المشتركات وتصفير الأزمات واستعادة العمق التاريخي».

وذكر أن «العراق شعبا ودولة خاض تجارب مريرة لم تقتصر انعكاساتها السلبية عليه فحسب، بل أنها طالت دول المنطقة وأدت إلى ارتدادات إقليمية ودولية لا تقل خطورة في تداعياتها وتعقيداتها عن تعقيد المشهد في العراق».

وقال «إننا نتطلع لإشاعة قيم التلاقي والتسامح وحسن النية فيما بيننا أشقاء وجيران وشعوب وأمم لمواجهة عدونا المشترك واجتثاث جذوره وحواضنه من بلداننا في المنطقة بأسرها؛ لأنه أصبح واضحا ما هو الإرهاب بأوجهه وواجهاته وبمنهجه التكفيري ونزعاته المنحرفة».