3 قتلى في انفجار بمدينة عفرين السورية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر طبي سوري بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي أمس. وقال المصدر «إن القتلى ضابط في الشرطة الحرة (التابعة لفصائل المعارضة السورية)، وطفلة عمرها 10 سنوات، ورجل في العقد الرابع من العمر مجهول الهوية». بدوره، أكد مصدر في الشرطة الحرة في مدينة عفرين أن عناصر الشرطة بدأت بجمع المعلومات لمعرفة تفاصيل الانفجار. واتهم وحدات حماية الشعب الكردي بأنها تقف خلف حوادث التفجير التي تقع في مناطق سيطرة المعارضة في مناطق شمال سوريا.

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