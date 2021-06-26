مشروع سعودي لتغذية الأطفال والأمهات في اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل المشروع السعودي لدعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية لـ 10,794 مستفيدا خلال المدة من 10 حتى 16 يونيو الحالي، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وقدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 178 مستفيدا خلال الفترة نفسها، فيما واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة اليمنية. وجرى ضخ 232,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 808,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 82 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها في محافظة حجة، كما جرى في محافظة صعدة ضخ 100,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 20,000 فرد.

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