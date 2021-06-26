شكرا لقرائتكم خبر قاض عسكري لبناني: لست خائنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية بالانتداب القاضي فادي عقيقي أمس، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول موضوع إطلاق العميل الإسرائيلي جعفر الغضبوني والسماح له بالسفر.

وقال القاضي عقيقي، في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، «إنه من غير المقبول وغير الجائز التعرض لكرامتي، ونعتي بالعمالة والتآمر والخيانة من قبل بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي».

وأضاف «إن القرار الصادر عني بهذا الخصوص، هو وفقا للأحكام القانونية المرعية الإجراء ودونما مراعاة لأي اعتبارات أخرى كما يتم تداوله».