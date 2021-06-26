قاض عسكري لبناني: لست خائنا

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وقال القاضي عقيقي، في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، «إنه من غير المقبول وغير الجائز التعرض لكرامتي، ونعتي بالعمالة والتآمر والخيانة من قبل بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي».
وأضاف «إن القرار الصادر عني بهذا الخصوص، هو وفقا للأحكام القانونية المرعية الإجراء ودونما مراعاة لأي اعتبارات أخرى كما يتم تداوله».
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