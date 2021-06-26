بغداد تستضيف قمة ثلاثية مع مصر والأردن

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وذكرت صحيفة (الصباح) الصادرة أمس أن «القمة الثلاثية ستناقش تفعيل جميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الدول الثلاث خلال الفترات الماضية في مصر والأردن في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنفط والكهرباء بين الدول الثلاث».
واتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية في الطرق المحيطة بحركة مواكب القادة عبر طريق مطار بغداد الدولي أو في الأماكن التي ستشهد عقد الاجتماعات.
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