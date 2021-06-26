شكرا لقرائتكم خبر بغداد تستضيف قمة ثلاثية مع مصر والأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ في بغداد اليوم أعمال القمة الثلاثية التي تجمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لمناقشة ملفات اقتصادية وسياسية.

وذكرت صحيفة (الصباح) الصادرة أمس أن «القمة الثلاثية ستناقش تفعيل جميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الدول الثلاث خلال الفترات الماضية في مصر والأردن في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنفط والكهرباء بين الدول الثلاث».

واتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية في الطرق المحيطة بحركة مواكب القادة عبر طريق مطار بغداد الدولي أو في الأماكن التي ستشهد عقد الاجتماعات.