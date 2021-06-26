منذ فبراير.. بريطانيا تسجل أعلى إصابات بكورونا

محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

أظهرت بيانات رسمية أن المملكة المتحدة سجلت 18270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت.



ويعد هذا هو أكبر عدد يومي للإصابات منذ 5 فبراير/ شباط وذلك فضلا عن تسجيل 23 وفاة.

وتتزايد الإصابات اليومية في بريطانيا منذ شهر، لكن يبدو أن برنامج التطعيم السريع كسر إلى حد كبير الصلة بين العدوى والوفيات، مع بقاء الوفيات اليومية في نطاق 20 أو أقل.

وأعلنت بريطانيا، الجمعة، تسجيل 15810 إصابات جديدة.

وأظهرت البيانات أيضا أن 83.7% من البالغين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح وأن 61.2% تلقوا الجرعتين.