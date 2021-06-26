شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم التحالف.. مقتل أكثر من 100 عنصر من ميليشيا الحوثي بجبهة مأرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، أنه تم إحباط عملية التفاف لميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب، كما تمكن الجيش اليمني من إسقاط العشرات من الحوثيين بين قتيل ومصاب.

وأعلنت مصادر يمنية أن الجيش اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية، تصدى لمحاولة التفاف حوثية في مأرب، وفقاً لـ”الإخبارية”.

وأضافت المصادر اليمنية أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 100 عنصر من ميليشيا الحوثي اليوم بجبهة مأرب.