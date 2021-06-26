بايدن: الشراكة مع أفغانستان ستستمر

26 يونيو , 2021
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، إن الشراكة بين الولايات المتحدة وأفغانستان "لن تنتهي وستستمر" على الرغم من الانسحاب المخطط للقوات الأمريكية.
وجاء تصريح بايدن خلال اجتماع مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وشدد الرئيس الأمريكي على أن "الأفغان بحاجة إلى تقرير مستقبل بلادهم"، فيما أكد الرئيس الأفغاني أن بلاده "تدخل مرحلة جديدة من الشراكة مع الولايات المتحدة".
وبعد عقدين من الحرب، من المقرر أن تنسحب قوات تابعة لـ36 دولة مشاركة في مهمة الدعم الحازم لحلف الأطلسي في أفغانستان بالتنسيق مع انسحاب القوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر.
ويأتي الخروج النهائي للقوات الأجنبية وسط تصاعد القتال بين مقاتلي "طالبان" والقوات الأفغانية في عدة أقاليم.
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