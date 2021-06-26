موسكو تلزم 30% من الموظفين بالعمل عن بعد بسبب انتشار كوفيد

أعلنت موسكو التي تعد بؤرة في روسيا لانتشار كوفيد بسبب المتحور دلتا الجمعة عن عودة العمل إلزاميًا عن بُعد لما لا يقل عن 30% من موظفي الشركات اعتبارًا من الإثنين، وفق مرسوم نُشر على موقع المدينة.
ونص المرسوم على أن العمل عن بعد سيكون إلزاميًا للموظفين الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا وأولئك المعرضين للخطر.
كان هذا الإجراء ساري المفعول خلال الموجتين الأولى والثانية من الوباء ورُفع في نهاية شهر كانون الثاني، لكن سُجل انتشار جديد للوباء وخصوصًا في موسكو في الأسبوعين الماضيين بسبب المتحورة دلتا وحملة تطعيم شديدة البطء.
سجلت العاصمة الروسية 98 وفاة جراء كوفيد-19 خلال 24 ساعة الجمعة، وهو رقم قياسي منذ بداية تفشي الوباء. وفي الفترة نفسها، سُجلت 20393 إصابة جديدة في البلاد بينها 7916 في موسكو.
جعلت موسكو الأسبوع الماضي التطعيم إلزاميًا للعاملين في مجالات الخدمات وأعادت فرض قيود واستخدام تصريح صحي. لكن من غير المتوقع فرض إغلاق عام كما حدث في ربيع 2020.
وحذت العديد من المناطق حذو العاصمة وأعادت فرض القيود. وأعلنت رئيسة وكالة الصحة الروسية آنا بوبوفا الجمعة أن التطعيم الإلزامي لفئات معينة سيشمل 18 منطقة اعتبارًا من الاثنين.
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