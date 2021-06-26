الخدمات النيابية تكشف عن فرص عمل تنتظر العاطلين

بغداد - ياسين صفوان - أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم السبت، استمرار العمل بمشروع مدينة أهوار الجبايش بعد الاتفاق على إنشاء طرق جديدة لإنعاش السياحة فيها، مؤكدة أنه سيوفر فرص عمل للعاطلين.



وقال عضو اللجنة النائب جاسم البخاتي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "اغلب المشاريع السياحية معطلة، في مختلف المحافظات"، مبينا أن "الاهوار أحدى اهم المساحات المعطلة عن الإعمار في محافظة ذي قار بسبب غياب التنظيم وعدم وجود مشاريع استثمارية، أو خدمات، وبنى تحتية، وفنادق، ومناطق سياحية لتكون قبلة للزائرين".

وأضاف، أن "تلك المشاريع يمكن أن تكون متنفسا للاسر العراقية بعد اعمارها"، داعيا وزارة الإسكان والاعمار وهيئة الاستثمار الى "توفير الطرق الصحيحة والمشاريع الاستثمارية الحقيقية التي تتلاءم مع حجم اهوار الجبايش".

وأشار إلى أن "العمل بدأ بمشروع مدينة اهوار الجبايش لكن بوتيرة بطيئة "، معربا عن امله بـ"الاسراع في وتيرة العمل لاعطاء رسالة الى أهالي ذي قار بأن المشروع سيكون أحد المنابع الاقتصادية للمحافظة".

وعزا البخاتي أسباب تعطل المشروع في السابق الى "غياب الرؤية والتخطيط الصحيح"، لافتا الى أن "المشروع كبير ويفترض أن يتم التخطيط له بشكل مسبق، ويكون إحدى الطاقات الاستيعابية للشباب العاطلين".

وأكد أن "لجنة الخدمات التقت بهيئة الاستثمار ووزارة الاعمار والإسكان، وكانت العقبة الأساسية للمشروع هي الطرق التي تصل الى مناطق الأهوار"، لافتا الى أنه "تم الاتفاق على إيجاد طرق لاحياء تلك المناطق وجعلها سياحية".