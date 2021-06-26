بعد عملية رصد وتحري.. اعتقال متهمة بالمخدرات في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، عن القبض على امرأة متهمة بقضايا المخدرات جنوب شرق بغداد.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومتعاطي المواد المخدرة، استطاعت مفارز الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مسؤولية اللواء الاول الفرقة الأولى بالتنسيق مع مفارز الأمن الوطني ، على أثر عملية رصد وتحري في منطقة (بسماية) جنوب شرق بغداد ، من إلقاء القبض على متهمة (ر، ح، ن) صادر بحقها أمر قبض وفق المادة "28"من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".



وأضاف البيان، أنه "تم إحالة المتهمة الى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقها".

