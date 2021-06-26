إيران تهدد بالانسحاب من مفاوضات فيينا "النووية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، مساء السبت، بانسحاب بلاده من المفاوضات النووية المتوقع أن تبدأ جولتها السابعة في فيينا خلال أيام.

وكتب سعيد خطيب زاده في حسابه الرسمي على "تويتر": "نعتقد أن الاتفاق لا يزال ممكناً، شريطة أن تقرر الولايات المتحدة التخلي عن إرث ترامب".



وألمح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إلى الانسحاب من المفاوضات النووية، وقال "لن تتفاوض إيران إلى ما لا نهاية".

وتضع طهران شروطاً على واشنطن للعودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 الذي اقر حزمة عقوبات مشددة ضد إيران.

وتقول إيران إن العودة الأمريكية للاتفاق النووي يجب أن يسبقها خطوة رفع كافة العقوبات والتأكد من هذه الخطوة، فيما ترى واشنطن أن هذه المطالب صعبة ولا يمكن تحققها كما ترغب طهران.

وخاضت إيران مع مجموعة 4+1 في فيينا، 6 جولات من المفاوضات النووية بحضور أمريكي غير مباشر، وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، توقع اليوم السبت، أن تبدأ المفاوضات النووية في فيينا الأسبوع المقبل.

وأضاف أن "موعد الانطلاق قد لا يتجاوز بأي حال يوم الرابع من يوليو/ تموز المقبل، وربما قبل هذا التاريخ أيضاً"، إلا أنه أوضح أن الأمر غير مؤكد، على الرغم من أنه "محتمل جدا"، داعيا إلى انتظار التطورات.

وقامت طهران منذ مايو/آيار 2019 بسلسلة انتهاكات للاتفاق النووي، كان أبرزها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% وتشترط التراجع عن الانتهاكات برفع كافة العقوبات الأمريكية.