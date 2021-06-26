السودان: منهجية مفاوضات الاتحاد الأفريقي لسد النهضة "غير مجدية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد السودان أن منهجية المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة بصورتها الراهنة "غير مجدية".

وأعلن المتحدث باسم الحكومة السودانية لمفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد كامل، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، خطوات سياسية واقتصادية ودبلوماسية ستتخذ بشكل متدرج وفقا لمدى استجابة إثيوبيا للمطالب الموضوعية والعادلة التي تجعل السودان يحافظ على مصالحه.



وأوضح المتحدث الحكومي، أن السودان دعا لتعزيز مفاوضات الاتحاد الأفريقي الراهنة عبر الرباعية الدولية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف نحن نرى أن في منهجية المفاوضات التي يشرف عليها الاتحاد الأفريقي "غير مجدية، ولن تقودنا إلى نتائج".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، بحث سبل دعم المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة.

جاء ذلك في لقاء جمع المبعوث الأمريكي بالرئيس الكونغولي -الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، فيليكس تشيسكيدي، بالعاصمة كنشاسا.

وقال السفير الأمريكي لدى الكونغو الديمقراطية، مايك هامر، إن فيلتمان بحث مع الرئيس الكونغولي سبل دعم الولايات المتحدة للاتحاد الأفريقي بشأن المفاوضات المتعثرة لسد النهضة.

وأضاف هامرن في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "فيلتمان وصل كنشاسا لتقديم الدعم الأمريكي لقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجهود الاتحاد الأفريقي لحل القضايا العالقة بشأن سد النهضة".

والجمعة، دعت إثيوبيا مجلس الأمن الدولي إلى تشجيع السودان ومصر على احترام العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتفاوض بحسن نية بشأن سد النهضة.

وعبرت، في بيان، عن رفضها المحاولات الأخيرة التي قامت بها دولتا مصر والسودان للسعي لتدخل مجلس الأمن في قضية سد النهضة خارج نطاق تفويضه.