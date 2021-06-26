"كورونا" يجبر وزير الصحة البريطاني على الاستقالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، استقالته بعدما أقر بأنه خالف قواعد مكافحة فيروس كورونا بخلعه كمامته خلال لقاءات عامة.

ونشرت الحكومة البريطانية خطاب استقالة الوزير الذي قدمه لرئيس الوزراء بوريس جونسون.



وقال مات هانكوك، إنه "خذل الناس" بعد نشر صور له وهو يعانق جينا كولادانجيلو، التي قام بتعيينها كمديرة في الوزارة، مضيفا: "أنا آسف جدا".

وتابع: "أعترف بأنني خرقت إرشادات التباعد الاجتماعي في هذه الظروف، لقد خذلت الناس وأنا آسف جدا".

وفي وقت سابق، تسبب حفل شواء نظمته لندن لقادة دول مجموعة السبع، بوضع الحكومة البريطانية في مرمى الانتقادات، حيث اتهم كثيرون الحكومة بكسر قواعد التباعد الاجتماعي.

وتأتي الانتقادات التي واجهتها الحكومة البريطانية، قبل تأجيل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المتوقع للمرحلة النهائية من خارطة رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وقالت الحكومة البريطانية، ردا على حفل الشواء في مقاطعة كورنوال على الطرف الجنوبي الغربي من إنجلترا، إن الحفل كان "آمنا تماما" فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، و"تمسك بالقواعد الحالية للتجمعات الخارجية التي لا تزيد عن 30 شخصا".

وسجلت وزارة الصحة البريطانية، السبت، 18270 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة منذ 5 فبراير/شباط، كما تم رصد 23 وفاة ناجمة عن المرض.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18270، مقارنة مع 16703 الخميس، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4717811 إصابة.

وتمثل حصيلة اليوم أكبر عدد للإصابات الجديدة بالفيروس في بريطانيا منذ يوم 5 فبراير/شباط الماضي، حينما بلغ هذا المؤشر مستوى 19000 حالة.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وكذلك الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.