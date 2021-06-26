استقالة وزير الصحة البريطاني بعد اعترافه بخرق قواعد مكافحة "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

الخليج 365- متابعات

قدم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، استقالته بعدما أقر بأنه خالف قواعد مكافحة فيروس كورونا باحتضانه وتقبيله مساعدته داخل مكتبه.



ونشرت الحكومة البريطانية خطاب استقالة الوزير الذي قدمه لرئيس الوزراء بوريس جونسون.‎

وكانت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية قد نشرت صورا تُظهر على ما يبدو الوزير هانكوك وهو يُقبّل مساعدة بارزة ويعانقها بحميمية.

وذكرت الصحيفة أن الصور التي يظهر فيها هانكوك، البالغ من العمر 42 عاما، وهو متزوج وأب لثلاثة، التقطت داخل مقر وزارة الصحة الشهر الماضي.

والمرأة التي تظهر في الصور هي جينا كولادنغلو، التي عيّنها هانكوك، الذي أقر بأنه انتهك قواعد التباعد الاجتماعي، وقال إنه ”آسف جدا“ وإنه ”خذل الناس“.