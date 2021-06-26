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شاهد.. حزب مستقبل وطن بإمبابة: حصول الطلاب على الدراجات النهائية للشهادة الإعدادية دافع قوي لبناء دولة مصرية جديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن أمانة قسم إمبابة بمصر، احتفالية كبرى، لتكريم الطلبة العشر الأوائل الذين حصلوا على الدراجات النهائية في الشهادة الإعدادية، بحضور سيد درويش أمين الحزب لأمانة قسم إمبابة، وقيادات من إدارة شمال الجيزة التعليمية.

 

وحرص سيد درويش امين مستقبل حزب وطن أمانة قسم إمبابة بمصر، على توجيه الشكر لأولياء الأمور، لدورهم الكبير وراء أبنائهم ليحصلوا على أعلى الدراجات.

 

وأضاف "درويش" نريد أن تكون روح النجاح دائما داخل ابنائنا الطلاب، مؤكدًا بأن تفوقهم الدراسي يعتبر دافع قوي لخلق جيل جديد للدولة المصرية.

 

وأوضح، تكريم أوائل الشهادة الإعدادية جاء ليكون دافعًا لهولاء الطلاب على الاستمرار في تفوقهم وتشجيعهم لبدء مراحلهم التعليمية الجديدة، لافتًا إلى أن الدولة القوية تبنى من خلال تلميذ قوي ذهنيًا وعلميًا.

 

وأشاد سيد درويش أمين حزب مستقبل وطن أمانة قسم إمبابة بمصر، بدور كافة المدرسين الذين بذلوا مجهود كبير لخروج الطلاب من المرحلة الإعدادية بالدراجات النهائية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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