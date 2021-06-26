مصر.. حزب "مستقبل وطن" أمانة قسم إمبابة يكرم أوائل الشهادة الإعدادية (صور)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كرم سيد درويش أمين حزب مستقبل وطن قسم إمبابة، أوائل الشهادة الإعدادية، بإدارة شمال الجيزة، وتوزيع عدد من الجوائز والهدايا القيمة تشجيعًا لهم على مواصلة العمل والتفوق.



حرص سيد درويش امين مستقبل حزب وطن أمانة قسم إمبابة بمصر ، على توجيه الشكر لأولياء الأمور، لدورهم الكبير وراء أبنائهم ليحصلوا على أعلى الدراجات.

وأضاف "درويش" نريد أن تكون روح النجاح دائما داخل ابنائنا الطلاب، مؤكدًا بأن تفوقهم الدراسي يعتبر دافع قوي لخلق جيل جديد للدولة المصرية.

وأوضح، تكريم أوائل الشهادة الإعدادية جاء ليكون دافعًا لهولاء الطلاب على الاستمرار في تفوقهم وتشجيعهم لبدء مراحلهم التعليمية الجديدة، لافتًا إلى أن الدولة القوية تبنى من خلال تلميذ قوي ذهنيًا وعلميًا.

وأشاد سيد درويش أمين حزب مستقبل وطن أمانة قسم إمبابة بمصر ، بدور كافة المدرسين الذين بذلوا مجهود كبير لخروج الطلاب من المرحلة الإعدادية بالدراجات النهائية.