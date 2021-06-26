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منذ فبراير.. بريطانيا تسجل أعلى إصابات بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منذ فبراير.. بريطانيا تسجل أعلى إصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

 أظهرت بيانات رسمية أن المملكة المتحدة سجلت 18270 حالة إصابة جديدة بفيروس ، السبت.

 

ويعد هذا هو أكبر عدد يومي للإصابات منذ 5 فبراير/ شباط وذلك فضلا عن تسجيل 23 وفاة.

 

وتتزايد الإصابات اليومية في بريطانيا منذ شهر، لكن يبدو أن برنامج التطعيم السريع كسر إلى حد كبير الصلة بين العدوى والوفيات، مع بقاء الوفيات اليومية في نطاق 20 أو أقل.

 

وأعلنت بريطانيا، الجمعة، تسجيل 15810 إصابات جديدة.

 

وأظهرت البيانات أيضا أن 83.7% من البالغين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح وأن 61.2% تلقوا الجرعتين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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