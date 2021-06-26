شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الألمانية: جميع ضحايا حادث الطعن في فيرتسبورج من النساء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيرتسبورج (ألمانيا) - (رويترز)

تحقق السلطات الألمانية لكشف الملابسات التي دفعت رجلاً للهجوم عشوائياً بسكين على مجموعة من الناس في مدينة فيرتسبورج الجمعة، مما أسفر عن مقتل ثلاث نساء، وإصابة خمس أخريات بجروح خطِرة.

وقال مسؤولون، إن المشتبه فيه، الذي ضبطته الشرطة في مسرح الحادث، مهاجر صومالي يبلغ من العمر 24 عاماً، وكان يعاني من مشكلات نفسية في السابق. ولم تكشف الشرطة عن اسم المشتبه فيه. وقال خواكيم هرمان، وزير الداخلية بولاية بافاريا: «إن المسؤولين يعتقدون أن المشتبه فيه تصرف بمفرده، لكنهم يحققون لمعرفة ما إذا كانت له دوافع مرتبطة بتنظيم إرهابي».

وذكر قائد الشرطة بالمنطقة أن الرجل دخل متجراً، وسأل موظفة عن مكان السكاكين. وانتزع سكيناً وقتل الموظفة واثنتين أخريين بالمتجر. وطعن الرجل بعد ذلك خمس نساء وطفلاً في الشارع وبأحد المصارف.