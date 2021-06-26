شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزير الصحة البريطاني بسبب «فضيحة أخلاقية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

استقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك السبت، بعدما واجه ضغوطاً بعد انتشار صور له وصفت في الإعلام البريطاني بـ «الفضيحة الأخلاقية» مع مساعدته جينا كولادانجيلو، والتي أظهرت عدم تقيده بقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبعث الوزير المتزوج البالغ من العمر 42 عاماً الذي كان المسؤول الأساسي في بريطانيا عن الاستجابة لجائحة كوفيد-19 وخصوصاً حملة التلقيح، برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون تتضمن استقالته، مكرراً فيها اعتذاراً سابقاً.

وقال هانكوك في رسالته: "ندين للشعب الذي بذل الكثير من التضحيات في هذه الجائحة بأن نكون صادقين حين نخذلهم، كما فعلت بانتهاكي للإجراءات".

وكانت صحيفة «ذا صن» البريطانية قد نشرت في وقت سابق، صوراً للوزير وهو يعانق مساعدته، الأمر الذي دفعه إلى تقديم اعتذار إلى الشعب البريطاني.