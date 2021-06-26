شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل أعلى مستوى إصابات بـ«كورونا» وتظاهرات احتجاجاً على القيود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية أن المملكة المتحدة سجلت 18270 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» السبت، في أكبر عدد يومي للإصابات منذ الخامس من فبراير/شباط، وذلك فضلاً عن تسجيل 23 وفاة.

تتزايد الإصابات اليومية في بريطانيا منذ شهر، لكن يبدو أن برنامج التطعيم السريع كسر إلى حد كبير الصلة بين العدوى والوفيات، مع بقاء الوفيات اليومية في نطاق 20 أو أقل. وأعلنت بريطانيا الجمعة تسجيل 15810 إصابات جديدة. وأظهرت البيانات أيضاً أن 83.7 في المئة من البالغين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وأن 61.2 في المئة تلقوا الجرعتين.

في سياق متصل، تظاهر الآلاف السبت في وسط لندن، احتجاجاً على قيود مكافحة «كوفيد-19» في بريطانيا، بعد تأجيل رفع آخرها إلى يوليو/ تموز؛ بسبب زيادة الحالات.

وسار المتظاهرون رافعين لافتات كتبت عليها كلمة «حرية»، مع أصوات قرع الطبول والموسيقى والصفارات في قلب العاصمة البريطانية، من هايد بارك إلى البرلمان. وردد المتحتجون: «عار عليكم!»، وألقوا كرات صغيرة فوق بوابة المقر الرسمي لرئيس الوزراء بوريس جونسون في 10 داونينغ ستريت والبرلمان في ويستمنستر.