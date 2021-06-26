شكرا لقرائتكم خبر عن عقدة سندريلا تفقد الأنثى القدرة على الاستقلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتبط وجدان الكثيرين منا بقصص الأطفال العالمية، وما بين قرأتها مصورة أو مشاهدتها متلفزة لعبت هذه القصص في خيال وحياة الأطفال دوراً كبيراً، إلا أن الأمر تجاوز لدى بعض الناس حتى صار عقدة أو مرضاً لديهم.يعد من ضمن هذه القصص الخيالية التي تركت صفحات الكتب وتمثلت في سلوكيات وأعراض ما يعرف بمتلازمة سندريلا، أو متلازمة الإفراط في الالتزام بالأعمال الملقاة على عاتق الفتاة، والتقيد بالمواعيد النهائية لإنجاز المهام المناطة بها.

كانت الكاتبة الأمريكية والمعالجة النفسية كوليت دوالينج أول من ألقي الضوء على تلك الظاهرة، وذلك في كتابها الشهير عقدة سندريلا خوف النساء الخفي من الاستقلالية.

تحدثت فيه عن رغبة النساء غير المتعمدة في أن يكن دائما في رعاية وحماية شخص ما، وبررت أن هذا يرجع إلى خوفهن من الاستقلالية، ومن تحمل مسؤولية أنفسهن.

تعاني المرأة المصابة بهذه المتلازمة من الحاجة إلى رعاية، وهذه الرغبة نتيجة الخوف من تحمل المسؤولية عن أفعالها والاعتناء بنفسها، أو الحاجة المرضية للحماية من قبل شخص آخر.

السنوات الأولى

يرى الكثير من الخبراء النفسيين، وكذلك أطباء علم النفس أن متلازمة سندريلا تعود إلى نشأة الفتاة في سنوات عمرها الأولى، وربما يستمر الأمر معها إلى أبعد من ذلك، وتلعب العوامل الأسرية والاجتماعية دوراً في الإصابة بهذه المشكلة.

تتأثر الفتاة في العادة بقلق أبويها، والذي تلاحظ أنه أكثر بالنسبة لها مقارنة بإخوتها الذكور، وعلى الرغم من أن هذا القلق ممكن أن يكون طبيعياً ومطلوباً في أغلب الأحيان.

يمكن أن يتحول هذا القلق من الأبوين إلى قلق مرضي، ينتج عنه حرمان الفتاة من ممارسة الكثير من الأمور التي ستساعدها في تعلم وإتقان مهارات الحياة المختلفة، كاتخاذ القرارات، وإدارة شئونها الخاصة.

تترجم الفتاة في الغالب هذا القلق الزائد عليها من أبويها بأنه ضعف من جانبها، ويترسخ في ذهنها أنها غير قادرة على تحمل المسئولية.

الدور المجتمعي

يساهم الدور المجتمعي كذلك في الإصابة بمتلازمة سندريلا، وذلك بسبب طبيعة بعض الثقافات التي تجبر المرأة على الاعتقاد أنها لابد أن تعتمد على الرجل.

يؤدي هذا الأمر إلى أن الفتاة تكبر بهذا الاعتقاد، فيصير الرجل محور حياتها، حتى أنها تشعر بالقلق عندما يغيب عنها.

تتسبب الكثير من المفاهيم المغلوطة في بعض المجتمعات - وخاصة الشرقية -في الإصابة بهذه المشكلة، وتنتقل هذه المفاهيم من الأجيال الأكبر سنا إلى الأصغر.

يعد من أبرز هذه المفاهيم على سبيل المثال أن الرجال لا يحبون المرأة الذكية واسعة الاطلاع، لأنها تشعرهم بأنها خطر على رجولتهم، وبالتالي فإن الفتاة تميل إلى ادعاء الضعف وممارسته، والتوقف عن تنمية وصقل مهاراتهن.

الثقة في النفس

يتعامل بعض الناس كذلك مع النساء على أنهن غير قادرات في بعض الأحيان على التفكير العقلاني، واتخاذ القرارات الحكيمة، والغريب أن بعض النساء يروجن لهذا أيضاً، وكل ذلك يؤدي إلى أن تفقد المرأة الثقة في نفسها وقدراتها، والنتيجة إصابتها بعقدة سندريلا.

ينظر بعض الاختصاصيين إلى هذه متلازمة سندريلا على أنها علامة على التهرب من المسؤولية، ففي اعتقاد بعض النساء أنهن يتحررن من أية مسئولية في وجود الرجل، فهو الذي يرتب كل شيء، ويتحمل مسؤولية أي شيء.

يمكن كذلك في بعض الأحيان أن يؤدي قمع طموح المرأة إلى الإصابة بهذه المتلازمة، كما أنه في العادة فإن الافتقار إلى الثقة في النساء يمنحهن الاعتقاد بأنهن في حاجة إلى رجل لمساعدتهن، أو يتسبب في جعلهن مترددات في التدخل عندما يكون هناك شخص آخر يقوم بالمهمة.

ضعيفة الشخصية

تعاني الفتاة بسبب عقدة سندريلا مشكلات كثيرة في بنائها وتكوينها الشخصي، لأنها لن تفكر في تنمية مهاراتها وقدراتها الشخصية بقدر انحصار تفكيرها في كيفية اصطياد أميرها، الذي سيحمل عنها كل المسئوليات والأعباء في الحياة.

يتسبب هذا التفكير في جعل الفتاة ضعيفة الشخصية، وتفتقر إلى الطموح، وغير قادرة على اتخاذ القرارات المهمة في حياتها.

تكون بالتبعية غير قادرة على التفكير المنطقي العقلاني، وكذلك غير قادرة على تحمل مسئولية نفسها أو غيرها.

دائرة المعاناة

تعتقد الفتاة المصابة بهذه المتلازمة أن الحياة تبنى على عمود واحد، ألا وهو الرجل، فهو المسؤول عن كل شيء، وليس مطلوباً منها غير إيجاده وانتظاره.

يؤدي هذا التفكير إلى أن تصبح المرأة في أغلب الأحوال عالة نفسية على زوجها، وربما محبطة وغير سعيدة بحياتها، أو كثيرة الشكوى والتذمر لأنها لم تجد الأمير والحياة التي كانت تنتظرهما.

يعاني كثير من النساء اللاتي أصبن بهذه المتلازمة الفشل في زواجهن، وبالتالي فإنهن يخرجن من علاقة زوجية ليدخلن في أخرى، ومن الممكن أن يتعرضن فيها أيضاً للفشل، كما أن بعض النساء يقعن في أسر رجال غير أمناء، وبالتالي تظل تدور في دائرة من المعاناة والألم إلى الأبد.

التراجع خطوة

تخلو الحياة من جوهرها عندما تعيش الفتاة أو المرأة برفقة متلازمة سندريلا، لذلك فإن النصحية الموجهة لها العمل على التخلص منها، والحصول على العدالة التي تستحقها، ويعد الحل المثالي هو التراجع خطوة إلى الوراء والنظر للحياة من منظور شامل لإعادة تقييمها.

يجب على المرأة لو كانت متزوجة أو تشارك حياتها مع شخص آخر أن تناقش أفراد منزلها حول الكيفية التي ترغب أن يدار من خلالها المنزل، وكيف سيتم من خلالها تقسيم المهام المنزلية، وواجبات الاعتناء بالأطفال بين جميع قاطني المنزل.

ينبغي كذلك أن تأخذ المرأة المصابة بهذه المتلازمة وقتاً كافياً للتفكير باحتياجاتها، وبالمهام التي ستكون قادرة على تنفيذها.

تحدد أيضاً التغييرات الضرورية بالنسبة لها، بحيث يتوجب على أي فردين يتمتعان بالصحة الكاملة أن يتقاسما المهمات بطريقة متساوية ترضي الطرفين.

تحديد منبع الراحة

ينسحب الأمر نفسه على علاقات العمل أو أية علاقة في الحياة، فلابد من تحديد منبع الراحة في الحياة، ثم البدء بتوجيه التواصل والنقاش في اتجاهه بحيث يتضمن ذلك مهلة زمنية لإحداث التغيير.

يجب على المرأة المصابة بمتلازمة سندريلا أن تنتبه إلى أن الشخص البالغ لا يعتني بشخص بالغ آخر، ولا يقلق حول الخيارات والقرارات التي يتخذها هذا الشخص بغض النظر إن كان هذا الشخص من أحد أفراد الأسرة سواء كانوا من الأخوة أو الأبناء والبنات أو حتى الآباء والأمهات، لذلك فلو كانت تفرط في الالتزام بإنجاز الأعمال والمهام المنوطة بمن حوله من البالغين، ينبغي أن تتوقف عن ذلك.مسؤولية الوالدين

تقع المسؤولية الكبرى في حماية النساء من الإصابة بمتلازمة سندريلا على عاتق الآباء والأمهات، والأمر أساسا يعتمد على طريقة تعامل الوالدين مع بناتهما في سنوات عمرهن الأولى.

يجب أن يغرسوا في نفس البنت أهمية إعداد وتنمية شخصيتها، وأنها يجب أن تشغل نفسها بطلب العلم، وتنمية قدراتها ومواهبها وكيانها، لأنه ربما يأتي اليوم الذي تواجه فيه الحياة وحيدة.

ينبغي كذلك مساعدة الفتاة على وضع أهداف لحياتها، وتشجيعها على تحقيقها بنفسها، لأن هذا سوف يعينها على تحمل المسؤولية الكبيرة، وينمي لديها مهارات مثل التخطيط والمرونة.

يساعد إشراك الفتيات في العمل التطوعي المجتمعي على إدراك أهميتهن، وقدرتهن على مساعدة الآخرين، بدلاً من انتظار الإنقاذ والمساعدة من الأمير المجهول.