شكرا لقرائتكم خبر عن «الفطر الأسود».. هل يفاقم وباء «كوفيد - 19»؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: خنساء الزبير

في الوقت الذي بدأ فيه العالم يتفاءل بدنو السيطرة على فيروس كورونا، والتغلب على جائحة كوفيد-19 الناجمة عن الإصابة به، ظهر بصورة مفاجئة قلق صحي جديد، وهو الفطر الأسود وما تلته من أنواع أخرى ملونة. تختلف تلك الأنواع ولكن ما تتفق عليه هو الإضرار بالجسم وخاصة في مرحلة التعافي من مرض كوفيد-19.

أبلغ مسؤولو الصحة العامة بدولة الهند عن وجود التهاب فطري أسود نادر يسمى «فطار الغشاء المخاطي»، والذي ظهر بشكل متزايد في مرضى كوفيد-19. كل ما توصل إليه الأطباء من تفاصيل حول العلاقة بين الكائنين (الفطر وفيروس كورونا) هو ضعف المناعة بسبب استخدام علاج يعتبر منقذاً لتلك الفئة من المرضى.

داء الغشاء المخاطي

التهاب خطر وربما يؤدي للوفاة، وينتج عن التعرض لفطر الغشاء المخاطي الذي يعد واحداً من 40 نوعاً من العفن الموجود بشكل شائع في التربة والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة والسماد الطبيعي.

تصيب تلك العدوى الفطرية عادة الرئتين بعد استنشاقها من الهواء، كما يمكن أن تدخل أيضاً عبر الجلد بعد تعرضه للجرح أو الحرق، ويؤثر في الجيوب الأنفية والدماغ والرئتين. يكون تأثيره أكبر في المرضى الذين يعانون ضعف المناعة بسبب الاضطرابات المناعية أو الإصابة بأحد الأمراض المزمنة.

ألوان مختلفة

كان هنالك ارتفاع غير مسبوق في حالات الإصابة بالفطريات السوداء ومؤخراً حالات الفطريات البيضاء؛ وكلاهما ناتج عن العوامل البيئية ذاتها . يشير الخبراء إلى أن عدوى الفطريات الصفراء، على عكس العدوى الأخرى، يمكن أن تكون أكثر ترويعاً بسبب الطريقة التي تؤثر بها في أعضاء الجسم الداخلية. يمكن أن تسبب عدوى الفطريات السوداء والبيضاء أعراضاً مزعجة، مثل تشوه الوجه وتورم شديد، ولكن ما يجعل الفطر الأصفر أكثر سوءاً هو أنه يبدأ بالانتشار في الجسم داخلياً ويسبب أعراضاً مختلفة في البداية.

وفقاً للتقارير، فقد تم اكتشاف أول حالة إصابة بالفطر الأصفر في إحدى المدن الهندية، وعلى الرغم من عدم توفر الكثير حول هذه الحالة، فقد حذر الأطباء من أن الفطريات الصفراء يمكن أن تكون أكثر خطراً من الفطريات السوداء والبيضاء.

أعراض شديدة

قد يسبب داء الغشاء المخاطي أعراضاً مثل السعال المصحوب بالدم، اسوداد الأنف، تشوش الرؤية، ألم في الصدر، وصعوبات في التنفس. السمة المعروفة لهذه العدوى هي نخر الأنسجة أو موتها، وإذا انتشر الفطر في العين فقد يصاب المريض بتشوش الرؤية وتدلي الجفون والتورم واحتمالية فقدان حاسة البصر.

من الجيد، وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن ذلك الالتهاب الفطري ليس معدياً ولا ينتشر بين البشر والحيوانات، ولكن في ذات الوقت لا يوجد لقاح للوقاية منه.

لأن العدوى تثقل كاهل الأعضاء الداخلية للجسم فيشعر المريض بالخمول والارهاق غير المبررين، ومشاكل الهضم وفقدان الشهية، وخسارة الوزن غير العادية، وتبدو العينان غائرتين وحمراوين، وتكون الجروح أبطأ التئاماً.

أسباب معقولة

يعتقد الأطباء أن تلك الالتهابات الفطرية ربما تكون ناتجة عن استخدام الاسترويدات التي تعتبر علاجات منقذة لمرضى كوفيد-19 المصابين بأمراض خطرة وشديدة حيث تقلل الالتهاب في الرئتين، كما يبدو أنها تساعد في وقف بعض الأضرار التي يمكن أن تحدث عندما يزيد جهاز المناعة نشاطه لمكافحة فيروس كورونا. من الآثار الجانبية لها أنها تقلل ذلك النشاط المناعي وترفع مستويات السكر في الدم لدى المرضى المصابين وغير المصابين بداء السكري. يُعتقد أن هذا الانخفاض في المناعة يمكن أن يؤدي إلى حالات الإصابة بالفطريات المخاطية؛ وتفسير ذلك أن داء السكري بالأساس يقلل من دفاعات الجسم المناعية ثم يؤدي فيروس كورونا إلى تفاقم الحالة، ومن ثم تعمل الستيرويدات التي تساعد في محاربة كوفيد -19 كوقود للنار.

من المهم معرفة أن معظم الالتهابات الفطرية من هذا النوع تنجم بسبب الظروف غير الصحية؛ ومنها سوء النظافة البيئية، أو الموارد الملوثة (بما في ذلك الطعام)، أو الإفراط في استخدام الاستيرويدات أو الأدوية المضادة للبكتيريا، أو سوء استخدام الأكسجين.

علاجات محدودة

بعض المرضى فقدوا أبصارهم في كلتا العينين لبعض الحالات، وفي حالات نادرة اضطر الأطباء إلى استئصال عظم الفك جراحياً لمنع انتشار المرض. يعتبر العلاج الفعال هو الحقن الوريدي بمضادات الفطريات يومياً ولمدة تصل إلى 8 أسابيع، ويجب أن يبدأ العلاج على الفور.

يرى المتخصصون أن إحدى الطرق لوقف احتمال الإصابة بالفطريات هي التأكد من أن مرضى كوفيد-19، الذين يخضعون للعلاج أو في مرحلة التعافي، يتلقون الجرعة المناسبة ومدة العلاج بالاستيرويدات، والسيطرة على مستويات السكر بالدم.

طرق وقائية

بسبب معدل الوفيات المتزايد يجب أن يكون الناس سباقين في حماية أنفسهم قدر المستطاع. ما يوصى به هو تجنب مناطق الغبار كمواقع الحفر والبناء، وتجنب ملامسة المباني المتضررة من المياه ومياه الفيضانات. عند التعامل مع التربة من المهم استخدام القفازات الواقية مع غسل اليدين بالماء والصابون.

الأجهزة المنزلية مأوى للخمائر السوداء

وجد باحثون أن فطراً مُمْرضاً يوجد، في ظل ظروف قاسية، في بعض الأجهزة المنزلية الأكثر شيوعاً؛ ومن سمات هذه الأجهزة البيئات الرطبة والحارة؛ ففي حالة غسالات الأطباق يتم إنتاج درجات حرارة عالية تتراوح بين 60 و 80 درجة مئوية بشكل متقطع ويتم استخدام المنظفات القوية وتركيزات عالية من الملح في كل دورة غسيل.

. أظهرت ورقة بحثية جديدة نشرتها مجلة «علم الأحياء للفطريات»، الصادرة عن الجمعية البريطانية لعلم الفطريات أن هذه المواقع تشكل بيئات مثالية للفطريات شديدة التحمل (والتي تشمل الخمائر السوداء). بعضها من المحتمل أن يكون خطراً على صحة الإنسان.

نادراً ما ينعزل أحد أنواع فطر إكسوفيالا عن الطبيعة ولكن كثيراً ما تتم مواجهته كعامل من عوامل الأمراض البشرية، سواء في الأشخاص ضعيفي المناعة أو الأصحاء. من المعروف أيضاً أنه يشارك في الاستعمار الرئوي لمرضى التليف الكيسي، كما أنه يتسبب أحياناً في حدوث عدوى مميتة في البشر الأصحاء. يحذر الباحثون من أن غزو الخميرة السوداء للمنازل يمثل مخاطر صحية محتملة.

يشير اكتشاف هذا الوجود الواسع للفطريات شديدة الحساسية في بعض الأجهزة المنزلية الشائعة إلى أن هذه الكائنات قد شرعت في عملية تطورية غير اعتيادية يمكن أن تشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان في المستقبل.