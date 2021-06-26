شكرا لقرائتكم خبر عن «غاز الضحك».. علاج يخفف أعراض الاكتئاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجد الباحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن- سانت لويس وجامعة شيكاغو، أن أعراض الاكتئاب للأشخاص المقاومين للعلاج، يمكن تخفيفها بواسطة خليط مدته ساعة واحدة، والذي يكون باستنشاق خليط من الأكسجين وأكسيد النيتروز المعروف أيضاً باسم غاز الضحك.

أفادت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن الاكتئاب هو سبب رئيسي للإعاقة في جميع أنحاء العالم، وهو مساهم كبير في العبء العالمي الإجمالي للمرض.

أظهر العلاج بذلك الغاز تحسناً سريعاً في العديد من المرضى الذين شملتهم الدراسة، ما يشير إلى أن أكسيد النيتروز ربما يساعد في علاج حالة الاكتئاب شديد المقاومة للعلاج.

في المرحلة الثانية من التجارب السريرية التي نُشرت في مجلة «العلوم-الطب الانتقالي» تمت دراسة آثار علاج أكسيد النيتروز في الاكتئاب، ولاحظ الفريق أن تركيزاته بنسبة 25% يوفر فاعلية مماثلة لنسبة 50% مع تقليل مخاطر الآثار الضارة.