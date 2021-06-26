بعد مقتل الناشط نزار بنات.. آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية يطالبون برحيل الحكومة والرئيس محمود عباس

الشارقة - اميمة ياسر -

تظاهر آلاف الفلسطينيين في عدة مناطق في الضفة الغربية، اليوم السبت، احتجاجاً على مقتل الناشط السياسي نزار بنات، مطالبين برحيل الحكومة ومحاسبة الأجهزة الأمنية على مقتل نزار.

وأفادت وسائل إعلامية بأن مدن الخليل ورام الله في الضفة الغربية شهدت تظاهرات حاشدة بالآلاف، مطالبين بمحاسبة المسئولين عن مقتل بنات.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرحيل، حيث طالبوا خلال المسيرات بإسقاط النظام.

ومنذ يومين، تشهد بعض المدن الفلسطينية مسيرات حاشدة للمطالبة بمحاسبة المسئولين عن مقتل بنات، حيث قام المحتجون بالاعتصام في رام الله والخليل، إضافة إلى المسجد الأقصى، رافعين شعارات تطالب بمحاسبة الأجهزة الأمنية التي اعتقلت بنات.

والخميس الماضي، فرقت الأجهزة الأمنية في الخليل، ورام الله باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، محتجين غاضبين على مقتل بنات، ما أدى إلى إصابة بعضهم بجراح مختلفة.

وكانت مؤسسات حقوقية مختلفة قد دعت للخروج بمسيرات حاشدة اليوم السبت، للمطالبة بإقالة الحكومة في رام الله، ومحاسبة الأجهزة الأمنية.

وقتل الناشط السياسي والمرشح للانتخابات نزار بنات، الخميس الماضي، بعد مداهمة قوة تابعة للأجهزة الأمنية منزله في الخليل، جاءت لاعتقاله.