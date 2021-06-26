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استقالة وزير الصحة البريطاني من منصبه بعد اتهامات له باختراق الإجراءات الاحترازية

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قدم وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك الاستقالة من منصبه، في أعقاب اتهامات له باختراق الإجراءات الاحترازية الموضوعة بسبب الحد من تفشي .

وقال هانكوك، في تغريدة على تويتر، اليوم السبت "قابلت رئيس الوزراء بوريس جونسون، وتقدم بالاستقالة من منصبي، وأقدر كل من عمل على الحد من تفشي كورونا".

واعترف هانكوك في وقت سابق بخرق قواعد التباعد الاجتماعي، بعد نشر صور له وهو يعانق ويقبل مساعدته.

وقال إنه "خذل الناس" بعد نشر صور له مع جينا كولادانجيلو، التي قام بتعيينها كمديرة في الوزارة دون الإعلان عن ذلك رسميًا، مضيفًا: "أنا آسف جدًا".

وتابع: "اعترف بأنني خرقت إرشادات التباعد الاجتماعي في هذه الظروف. لقد خذلت الناس وأنا آسف جدًا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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