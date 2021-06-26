وفد إسرائيلي يزور القاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة أوضاع غزة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ 34 دقيقة

قالت وسائل إعلام عبرية،إن وفدا إسرائيليا سيزور العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المقبل، لمناقشة تبعات إعادة إعمار قطاع غزة والمفاوضات غير المباشرة مع حركة ” حماس ” حول الأسرى الإسرائيليين.

ونقلت القناة 12 العبرية، اليوم السبت ، عن مصادر مصرية – لم تسمها – أن الوفد الإسرائيلي سيصل مصر لمناقشة القضايا والتي وصفتها “بالعالقة” حول الأوضاع الأخيرة في قطاع غزة والمفاوضات الجارية.

وأوضحت القناة نقلا عن مصادر مصرية أن ” المفاوضات التي كان من المفترض أن تناقش صفقة تبادل الأسرى باءت جميعها بالفشل ، بسبب إصرار إسرائيل على رغبتها في ربط إعادة إعمار غزة بصفقة الأسرى”. ووفقاً للتقارير ، فإن “مصر قررت تجميد موضوع تبادل الأسرى بعد يومين من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل”.

وأكدت القناة أن إسرائيل تسعى حالياً للعمل على دخول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة من خلال طرف الثالث ، دون أن تصل لحماس ، وهو ما تتناقله وسائل الاعلام في غزة خلال الأيام الأخيرة.