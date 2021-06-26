مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

ارتفع إجمالي حالات الإصابة بكورونا في المناطق المحررة اليمنية من دون مناطق سيطرة مليشيات الحوثي إلى 6906 حالات، منها 1358 وفاة و4019 حالة تعاف.



وأعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ومكافحة كورونا في اليمن، السبت عن تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس "كوفيد-19" في محافظة عدن، فيما سجلت حالة وفاة واحدة في حضرموت.

وأفادت اللجنة أنه تم تسجيل 14 حالة شفاء، جميعها في محافظة تعز.

وهذه الإحصاءات خاصة بالمناطق المحررة، فيما لم تعلن مليشيات الحوثي، سوى عن إصابة واحدة لتتوقف بعدها عن الإفصاح حول عدد المصابين والوفيات رغم انتشارها في مناطق سيطرتها