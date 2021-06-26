مقتل شخص وإصابة إثنين جراء اطلاق نار بمنطقة ايفانوفو الروسية

محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

قتل شخص وأصيب إثنان بجروح نتيجة إطلاق نار في منطقة إيفانوفو الروسية اليوم.



وقال مصدر مطلع بحسب وكالة "انتر فاكس" للانباء.. إن رجلا بدأ اطلاق النار خلال مشاجرة في مدينة كوخما بالقرب من منطقة ايفانوفو مما أدى الى مقتل أحد الاشخاص وإصابة اثنان بجروح خطيرة حيث تم نقلهم العناية المركزة في المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

وأضاف المصدر إن القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث ويعمل فريق تحقيق ميداني لتحديد أسباب الحادث وملابساته.