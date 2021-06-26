فنان شعبي شهير يثير أزمة في مصر

وقال مصدر داخل نقابة الموسيقيين، إن "نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر أجرى اتصالات بمجلس النقابة لتحديد الشخص الذي قام باستخراج تصريح لمغني المهرجانات حمو بيكا، وتحويله للتحقيق العاجل".

وأشار المصدر إلى أن "قررًا صدر من هاني شاكر بمنع ”حمو بيكا“ من الغناء في الحفلات داخل مصر، وذلك لأنه لم يتقدم لاختبارات النقابة، ولم يحصل على تصريح مشتغلين أو منتسب للنقابة".



وتفاقمت تلك الأزمة بعد أن أحيا مغني المهرجانات ”حمو بيكا“ حفلًا غنائيًا، الخميس الماضي، على أحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من الجمهور، وهو ما اعتبرته النقابة تحديًا لها لأنها منعت حصوله في السابق على أي تصاريح بالغناء.