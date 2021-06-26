انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يستثني فئة من قرار تحديد صرف الساعات الإضافية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قرّر مجلس الوزراء، اليوم السبت، استثناء موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات أجـور ساعات العمـل الإضافية للموظفيـن والعقـود ، بما لا تتجاوز عن (۳) ساعات يوميا بعد الدوام الرسمي.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "القرار تضمّن تأجيل استيفاء المبالغ وأجور الخدمة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة باجراءات إيجار المخازن التابعة للمفوضية".
وأوضح البيان، إن "ذلك القرار جاء استنادا إلى أحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (٢۱ لسنة ٢٠١٣) المعدل بشأن أجـور الخدمـة بمقدار (۲٪) المثبتة من المادة (11/ الفقرة أولا) والمادة (٢٦/الفقرة ثالثا/ج) مـن القانون المذكور بشأن تمديد بدل الإيجار المُسمّى في العقد تفرض زيادة بمقدار (١٠٪) من إيجار السنة السابقة".
وأوضح البيان، إن "ذلك القرار جاء استنادا إلى أحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (٢۱ لسنة ٢٠١٣) المعدل بشأن أجـور الخدمـة بمقدار (۲٪) المثبتة من المادة (11/ الفقرة أولا) والمادة (٢٦/الفقرة ثالثا/ج) مـن القانون المذكور بشأن تمديد بدل الإيجار المُسمّى في العقد تفرض زيادة بمقدار (١٠٪) من إيجار السنة السابقة".