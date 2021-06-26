انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يستثني فئة من قرار تحديد صرف الساعات الإضافية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قرّر مجلس الوزراء، اليوم السبت، استثناء موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات أجـور ساعات العمـل الإضافية للموظفيـن والعقـود ، بما لا تتجاوز عن (۳) ساعات يوميا بعد الدوام الرسمي.