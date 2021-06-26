شعارات "دينية" على طائرات مسيرة نفذت هجوم أربيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رصد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق عبارات "دينية" مكتوبة على 4 طائرات مسيرة، نفذت، اليوم السبت، هجوما استهدف مطار أربيل.

وحسب بيان للجهاز، رصدت عبارات "السلام عليك يا جمال العراق، بسم الله قاسم الجبارين، يا صاحب الزمان، يا زهراء" مكتوبة على أجنحة الطائرات المسيرة التي نفذت الهجوم.

وأعلن مسؤول عراقي بارز، في وقت سابق السبت، أن 3 طائرات مسيرة سقطت في قرى شمالي مدينة أربيل على بعد عدة كيلومترات من القنصلية الأمريكية بإقليم كردستان.

وأكد أميد خوشناو محافظ أربيل أنه "تم صبيحة اليوم (السبت) إسقاط طائرة مسيرة مفخخة بالمتفجرات في قرية براغ شمالي أربيل وطائرتين في قرية كومة سبان".

وأشار إلى أن القريتين تبعدان نحو 3 كيلومترات عن البناية الجديدة للقنصلية الأمريكية في أربيل.

ومؤخرا، أشارت تقارير صحفية غربية إلى القلق المتنامي لدى السلطات الأمريكية من استخدام المليشيات العراقية الطائرات المسيرة بعد سنوات من الاعتماد على صواريخ الكاتيوشا.

وفي مطلع العام الجاري، أحبطت السلطات العراقية مخططا إرهابيا لاستهداف محافظة كركوك.