العراق يحدد شرطا لتسليم الإرهابيين الأجانب إلى بلادهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة العدل العراقية أن الإرهابيين الأجانب لن يسلموا إلى دولهم حتى يقضوا فترات محكومياتهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي في تصريح، اليوم السبت، إن الإرهابيين العرب والأجانب المعتقلين وفق المادة 4 إرهاب، من النزلاء أو المسجونين لن يتم تسليمهم إلى دولهم، حتى يقضوا محكومياتهم في السجون العراقية.

وأضاف أن أحكام الإعدام بحق الإرهابيين العرب والأجانب خاضعة للاستئناف، وبعد أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية يصدر مرسوم جمهوري لتنفيذ حكم الإعدام بحق المشمولين.

وشدد على أنه "يسمح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية وسفراء الدول بزيارة المساجين الأجانب، لكن الزيارات توقفت قبل عامين بسبب جائحة كورونا".

وأكد وجود أعداد كبيرة من المسجونين المتهمين بالإرهاب من العرب والأجانب، وهؤلاء يتواجدون في سجون الحكومة الاتحادية وسجون إقليم كردستان، لكن لا توجد إحصائية دقيقة بأعدادهم.