شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع للحرارة الجوفية في ستراسبورج يتسبب بزلزال قوته 3,9 درجة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستراسبورج (فرنسا) - (أ ف ب)

استفاقت ستراسبورج في شرق فرنسا على زلزال بقوة 3,9 درجة عند الساعة الخامسة، السبت، هو الأقوى بين سلسلة هزات تسبب بها مشروع متوقف للحرارة الجوفية قرب المدينة.

سُجل مركز الهزة على عمق خمسة كيلومترات في بلدة لا وانتزينو شمال ستراسبورج، على ما أفادت الشبكة الوطنية لرصد النشاط الزلزالي.

وسجلت هزة ارتدادية بعد خمس دقائق بلغت قوتها 2,3 درجة. واعتبرت الهزتان ناجمتين عن النشاط البشري. وفيما يعتقد أن الهزتين لم تلحقا أضراراً تذكر، باستثناء التسبب ببعض الشقوق في منازل، إلا أن ذلك أعاد الجدل حول مشروع حرارة جوف الأرض الذي تم وقفه العام الماضي بعد سلسلة من الهزات المماثلة. وهذه أقوى هزة تسجل في المنطقة في الأشهر الأخيرة.

وغرد آلان فونتانيل أحد قادة المعارضة في مجلس ستراسبورج البلدي: «الهزة كانت قوية هذه المرة. اهتز المنزل كله على مدى ثوان. شكراً للمشعوذين في مجال الحرارة الجوفية على إيقاظنا بهذه الطريقة المباغتة». وظهرت تعليقات مماثلة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وشهدت منطقة تقع شمال ستراسبورج حتى ديسمبر/كانون الأول مشروعاً لحرارة جوف الأرض مع منطقتي حفر على عمق خمسة كيلومترات. ونسب إلى المشروع التسبب ب 15 هزة بقوة درجتين على الأقل مُنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأعلنت سلطات منطقة باران في السابع من ديمسبر/كانون الأول الماضي وقف المشروع نهائياً بعد سلسلة من الهزات المتفاوتة القوة بينها واحدة من 3,5 درجة في الرابع من ديسمبر/كانون الأول اعتبرت ناجمة عن النشاط البشري. وأقرت شركة «فونروش جيوتيرمي» أن نشاطاتها تتسبب ببعض الهزات.