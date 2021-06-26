شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان المصري يناقش تعديلات بقصر الإفتاء على أهل الاختصاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلن نواب في البرلمان المصري، تقدمهم بمشروع قانون جديد، يستهدف إدخال تعديلات جديدة على القانون الحالي، الخاص بحظر الإفتاء في البلاد، وقصره على الاختصاصيين المؤهلين علمياً وفقيهاً للفتوى.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، إن مشروع التعديل الذي سوف يتقدم به ونحو 60 نائباً في البرلمان، سوف يستند إلى حكم صادر في وقت سابق، عن المحكمة الإدارية العليا، وأصبح نافذاً وغير قابل للطعن، ويقضي بحظر الإفتاء من غير الاختصاصيين، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة سوف تساهم إلى حد كبير في تنظيم مهنة الإفتاء في مصر، وقال رضوان، إن التدخل التشريعي أصبح أمراً ضرورياً وعاجلاً، بعد هذا الحكم لمنع غير الاختصاصيين في مجال الدعوة، بالتحدث في الأمور الدينية، خاصة في ظل ما تعانيه البلاد في الآونة الأخيرة، من كثرة المتحدثين باسم الدين، أو هؤلاء الذين يصدرون الفتاوى في الأمور الدينية وهم غير أهل لهذه المهمة الصعبة.

وتتضمن التعديلات الجديدة، عقوبات مشددة تصل إلى حد الحبس، إلى جانب الغرامة المالية، لكل من يخالف أحكامه، بالتصدي للفتوى دون إجازة رسمية بذلك، وقال رضوان، إن التعديلات تستهدف القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، التى تهدد الأمن والسلام الاجتماعى، خاصة بعد إساءة البعض فى استخدامها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن محكمة مصرية، أصدرت قراراً نهائياً وباتاً بحظر اعتلاء المنابر دون ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف بعد أيام من محاكمة الداعية المصري محمد حسين يعقوب في قضية «داعش إمبابة»، كما حظرت المحكمة الإفتاء على غير الاختصاصيين لمواجهة دعاة الإرهاب.