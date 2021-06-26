شكرا لقرائتكم خبر عن إسبان يتمسكون بالكمامة في الهواء الطلق رغم إلغاء القيود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - رويترز

بات بمقدور الإسبان، السبت، التخلي عن الكمامات أثناء التنزه في الحديقة، أو خلال رحلة إلى الشاطئ؛ وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، لكن البعض ظل يضعها؛ لضمان حمايته من كوفيد-19.

وقال المغني مانويل ماس (40 عاماً) في مدريد: «أنا مندهش لأنني توقعت أن أرى الكثير من الناس بلا كمامات، لكن معظمهم ما زال يضعها».

وعلى الرغم من أن وضع الكمامة في الهواء الطلق لم يعد مطلوباً، بموجب القواعد المخففة حديثاً في البلاد، فإنه لا يزال يتعين على الناس وضعها في الأماكن المغلقة، أو المساحات المفتوحة المزدحمة؛ حيث يكون التباعد الاجتماعي مستحيلاً.

وقالت آندريا سوسا (20 عاماً)، وهي نادلة من مدريد، إنها ستواصل تغطية وجهها؛ لأنها لم تتلق التطعيم بعد.

وأضافت: «بالنسبة لي، من المهم استمرار وضع الكمامة».

وبلغ معدل الإصابة على مستوى إسبانيا خلال ال 14 يوماً الماضية، 95 حالة لكل 100 ألف من السكان، بانخفاض عن نحو 150 حالة قبل شهر، وفقاً لأرقام وزارة الصحة.

وقالت الوزارة قبل أيام، إن نصف سكان البلاد البالغ عددهم 47 مليوناً تلقوا جرعة لقاح واحدة على الأقل.

وبحسب الإحصاءات الأخيرة، أصيب أكثر من 3.782 مليون شخص بكورونا، بينما توفي بسببه أكثر من 80 ألفاً.