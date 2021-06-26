شكرا لقرائتكم خبر عن غضب أمريكي بسبب «كارثة ميامي» وتساؤلات حول الأسباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة - أ ف ب

تسببت وتيرة استجابة السلطات الأمريكية لكارثة انهيار مبنى سيرفسايد قرب ميامي بولاية فلوريدا في غضب، لدى ذوي الضحايا، بعدما خلفت حتى الآن هي أربعة قتلى و159 مفقوداً، فيما تتزايد التساؤلات حول أسباب الكارثة، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ بحثاً عن الناجين.

ومن شرفته المطلة على أنقاض مجمع تشامبلين تاورز، ينتقد موريس واشمان وتيرة أعمال الإغاثة بعد انهيار المبنى الكائن في فلوريدا. ويقول: «إنها حتماً ليست عملية إنقاذ». وصديقه هاييم روسنبرج الذي كان يملك شقة في الطابق الثاني، فُقد مع ابنه وكنّته.

ويشاطره الشعور بالغضب أصدقاء آخرون، وعائلات أشخاص يخشى أن يكونوا محاصرين تحت الركام. ويتساءل الأقارب عما إذا كان الإهمال لعب دوراً في الكارثة التي وقعت في سيرفسايد قرب ميامي بيتش.

ونشرت السلطات المحلية، مئات من رجال الإطفاء والمسعفين للبحث عن ناجين بين أنقاض المبنى المكون من 12 طابقاً، والمطل على البحر، والذي انهار في وقت مبكر الخميس.

والجمعة، بعد قرابة 40 ساعة من وقوع المأساة، كانت الفرق تبحث بين أكوام الأسمنت والحديد، فيما كان رجال الإطفاء يثقبون الجدران، أملاً بالعثور على ناجين.

وعُلقت صور المفقودين على سياج تحول إلى نصب تذكاري في مكان مجاور، وضعت أمامه الشموع والأزهار.

كما وضعت شموع وأزهار على شاطئ قريب من المبنى. لكن مع مرور الوقت، ازداد الترقب والغضب.

وقال واشمان:«في ذلك الموقع هناك، حيث قيل لنا إن مئات العمال يعملون على إجلاء الناس، ويحاولون إنقاذ الناس، بالتأكيد ليست عملية إنقاذ، إنها لا شيء».

وغادر واشمان نيويورك، بعد ساعات قليلة على وقوع الكارثة، مع مايك سالبيرج ابن شقيق روسنبرج. واستأجر شقة في المبنى المحاذي ل«تشامبلين تاورز»، تطل مباشرة على عملية الإنقاذ. وقال سالبيرج: «شقة عمي هناك، حيث يوجد العمود القرمزي قرب الباب».

وأضاف: «لم يأت أي رجل إنقاذ ليقوم برفع الأنقاض، شيئاً فشيئاً، ولا حتى يدوياً، من دون آلات لإخراج أشخاص يحتمل أنهم أحياء». وتابع:«هناك الكثير من الجيوب الهوائية التي يحتمل أن يكون فيها أحياء كما نأمل».

وأكدت السلطات إنها تتفهم مشاعر الاستياء. وقالت عمدة ميامي- ديد دانييلا ليفين الجمعة: «بالنسبة للعائلات التي تنتظر أنباء عن أحبتها، فإننا نطلعهم مرتين يومياً على التفاصيل».

وتابعت:«لا يزال هناك أمل»، مشيرة إلى العثور على ضحايا في كوارث مشابهة، بعد أسبوع على وقوعها.

ويطالب آخرون بمعرفة ما إذا كانت مشكلات في هيكل البناء مسؤولة عما حصل. وخلصت دراسة في 2020 إلى وجود مؤشرات على انخساف «طفيف» في أرض الموقع بين العامين 1993 و1999.

وكانت جانيت أجويرو (46 عاماً) تقيم مع زوجها وولديهما في الطابق ال11 من المبنى، في الجانب المطل على الشارع ليلة المأساة. وبعدما استيقظت على ما يشبه الزلزال، هرعت مع عائلتها إلى السلالم للهرب.

وقالت أجوير: «نسمع شائعات عن المبنى، عن الهيكل، هناك شعور بالغضب فيما لو أن تجنب ذلك كان ممكناً».

وأوضحت أغويرو التي وصلت المنطقة الجمعة الماضي، إنها سمعت أصوات تصدع، و«بعض الأصوات الغربية» في الأيام التي سبقت الكارثة. وكان المبنى يخضع لأعمال ترميم. وتساءلت:«هل كان في المبنى أي مؤشر على قرب حدوث ذلك؟».

وأردفت:«كنت محظوظة لبقائي على قيد الحياة، لكن عائلتي كانت معرضة لمواجهة نفس مصير هؤلاء الأشخاص، ورؤيتهم بهذا الشكل مؤلمة». وأضافت: «أريد تفسيرات لهم، فهم يستحقون ذلك، ويجب أن يتحمل أحد ما المسؤولية، إذا كان السبب هو الإهمال. يجب أن يدفع أحدهم الثمن».